Ici tout commence du 2 septembre : Emi sur le départ, Delobel fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1254 en avance)

Ici tout commence du 2 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1254 – Emi est sur le départ ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que pour Teyssier et l’institut, rien ne va plus, Emi a décidé elle aussi d’intégrer l’école de Castelmont.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 2 septembre – résumé de l’épisode 1254

À l’atelier, Tom arrive déguisé et propose des recettes médiévales. Billie admire sa créativité, mais Emi, distante, finit par annoncer qu’elle va rejoindre le Master de l’école de Castelmont. Malgré les tentatives de ses camarades pour la convaincre de rester, elle affirme avoir besoin de réfléchir.

Au studio, Joséphine apprend que Loup hésite à s’inscrire au concours, car il veut obtenir la garde de sa sœur. Avec l’aide de Joachim, qui lui propose un travail aménagé et obtient l’accord de l’ASE, Loup accepte finalement d’intégrer l’Institut.



Ferdinand confie à Léonard vouloir se rapprocher de lui, mais ce dernier le repousse. De son côté, Claire choisit de taire les difficultés de l’Institut à Louis. Pendant ce temps, Rose organise un événement surprise pour attirer des candidats, ce qui agace Clotilde et Teyssier.

Alors que Teyssier cherche une idée pour sauver l’école, Louis découvre par Milan qu’un événement spécial se prépare. Teyssier finit par annoncer un projet de filière hôtelière, mais Benoît Delobel, furieux de ne pas avoir été prévenu du report du concours, retire son financement.

Ici tout commence du 2 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.