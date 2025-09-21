Ici Tout Commence spoilers : un retour, un couple en crise, les résumés jusqu’au 10 octobre 2025



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 octobre 2025 – Que va-t-il se passer début octobre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Anaïs est enfin de retour à l’institut et elle reprend sa place de chef au Double A. Elle s’oppose à Enzo et finit par s’énerver en plein service…

Entre Carla et Bérénice, c’est très tendu. Et Malik décide de dire à Maya tout ce qu’il a sur le coeur. Quant à Gaspard, il décide finalement d’abandonner.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 1278) : Au festival, Leroy tire le mauvais numéro. Face à Enzo, Anaïs garde la tête froide. De son côté, Lionel prend Fleur sous son aile.



Mardi 7 octobre 2025 (épisode 1279) : Face à Maya, Malik vide son sac. En service, Anaïs sort de ses gonds. Pour séduire, Fleur se met sur son trente-et-un.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 1280) : A L’institut, Gaspard abandonne la partie. Avec Bérénice, Carla reste sur le carreau. Face à Joséphine, Fleur n’y voit que du feu.

Jeudi 9 octobre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 1281) : Pour Malo, Gaspard revient à la case départ. Bérénice enfonce le clou chez Carla. A L’atelier, Tom revoit sa copie.

