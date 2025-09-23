Ici Tout Commence spoiler : Tom fait une découverte choc (vidéo épisode du 26 septembre)



Ici tout commence spoiler – Tom va faire une découverte choc sur l’un de ses professeurs dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va tomber sur Anouk sur une application de rencontres et va hésiter à la liker…











En plein cours, Tom va parler à Solal : il est convaincu de plaire à la nouvelle cheffe de l’institut ! Solal le dissuade de la liker mais Tom n’en fait qu’à sa tête et fonce sur l’application… Et là, c’est le choc : c’est un match ! La cheffe Revero a donc elle-même liké le profil de Tom… Solal est encore plus surpris que Tom.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1272 du 26 septembre 2025, Tom fait une découverte

