Reportages découverte du 21 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 21 septembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Bouillons : A la bonne franquette ! » (inédit)

Jamais la France n’a compté autant de bouillons : cuisine de grand-mère, ambiance belle époque et prix mini font leur succès, avec un nouvel établissement qui ouvre chaque mois. À Paris, le mythique Bouillon Julien se réinvente : le chef étoilé Christophe Moisand dépoussière la carte tandis que la serveuse Zekiye Tas découvre le rythme effréné du service. Mais innover dans un bouillon reste risqué : les clients viennent avec des attentes bien précises.

En Lorraine, David Michel mise gros : après Metz et Thionville, il prépare un bouillon géant à Nancy. Aux Sables-d’Olonne, Micael Benoît lutte contre la saison creuse et mise sur une grande soirée du Beaujolais pour attirer la clientèle.



Dans la Sarthe, Alexis Pinaud et Valérie Douillet font revivre leur village de 400 habitants avec un bistrot aux recettes héritées de la grand-mère d’Alex. Leur prochain défi : accueillir 80 convives pour un banquet gaulois dans un lieu prévu pour 30. Les bouillons bouillonnent d’idées pour réinventer la tradition.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Dur dur d’être HPI » (inédit)

H.P.I. Trois lettres souvent réduites à l’image du “petit génie”. Mais derrière le haut potentiel intellectuel, la réalité est plus complexe. Un QI élevé ne protège pas des difficultés du quotidien : nouer ses lacets, faire ses courses ou gérer ses émotions peut devenir un défi. Le cerveau va trop vite, se perd dans un flot d’associations, et les troubles associés — attention, DYS, anxiété, hypersensibilité — compliquent encore les choses. Environ 2 % des Français seraient concernés par cette différence invisible. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi une famille, une école et une adulte HPI pour en révéler les multiples visages.