Un dimanche à la campagne du 21 septembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Publicité





Un dimanche à la campagne du 21 septembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 21 septembre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine, Un Dimanche à la Campagne accueille trois invités de Frédéric Lopez, trois personnalités animées par une passion profonde et la conviction de suivre leur destinée.

Chico : fils d’immigrés, il s’est imposé avec les Gipsy Kings comme l’un des symboles majeurs de la musique gitane à travers le monde. Un parcours extraordinaire, inattendu, que rien ne semblait annoncer.



Publicité





Claudia Tagbo : partagée entre deux continents, elle a grandi avec une certitude chevillée au corps — celle de devenir artiste. Mais cette vocation s’est construite au prix des épreuves d’une adolescence marquée par le déracinement et la différence.

Roland Pérez : sa vie ressemble à un roman, adapté plus tard au cinéma sous le titre Dieu, ma mère et Sylvie Vartan. C’est surtout l’histoire émouvante d’un avocat sauvé, enfant, par l’amour indéfectible d’une mère et la voix éclatante d’une idole.

Trois parcours uniques qui se croisent et s’entrelacent, le temps d’un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 21 septembre 2025