« J’ai pas les mots 8 semaines pour sortir de l’illettrisme » : votre soirée avec Kendji ce soir sur France 2 (9 septembre)

« J'ai pas les mots 8 semaines pour sortir de l'illettrisme » au programme TV du mardi 9 septembre 2025





A découvrir dès 21h10 sur la chaine







« J’ai pas les mots 8 semaines pour sortir de l’illettrisme » : présentation

En France, 3,7 millions de personnes vivent en situation d’illettrisme. J’ai pas les mots – 8 semaines pour sortir de l’illettrisme leur donne un visage, une voix… et surtout une chance.

Pendant huit semaines, sept apprenants venus d’horizons différents suivent un programme intensif encadré par des formateurs passionnés. À travers des ateliers concrets et ludiques, ils affrontent les défis du quotidien : faire ses courses, s’orienter, commander au restaurant, prendre la parole ou remplir un document administratif.



Semaine après semaine, ils retrouvent confiance, autonomie et fierté. Leur parcours culmine dans un ultime défi : lire et écrire un discours personnel devant leurs proches, témoins de leur courage et de leurs progrès.

Tout au long de cette aventure humaine, Kendji Girac, parrain et narrateur, les accompagne. Lui aussi a connu le doute et partage son histoire pour briser le silence autour de l’illettrisme. « J’ai accepté d’être parrain de cette émission parce que moi aussi j’ai connu le doute. Ce n’est pas une honte d’avoir des lacunes. Le plus important, c’est d’en parler. Si je peux les aider à avancer avec mon histoire, alors je suis là, avec le cœur. » a confié le chanteur.

Plus qu’un simple programme, J’ai pas les mots éclaire une réalité trop souvent ignorée. Derrière les difficultés, on découvre la volonté d’apprendre, de se relever, de reprendre sa place. Parce que les mots changent tout.

