La France a un incroyable talent : la saison 20 arrive dès le 14 octobre sur M6

Événement sur M6 : La France a un Incroyable Talent souffle ses 20 bougies et revient pour une saison anniversaire qui s’annonce explosive. Le talent show n°1 de la télévision française sera de retour à l’antenne le lundi 14 octobre à 21h10.











20 ans de succès ininterrompu

Depuis son lancement, l’émission s’est imposée comme un rendez-vous incontournable, réunissant chaque année des millions de téléspectateurs et suscitant un engouement colossal sur les réseaux sociaux. Saison après saison, le programme promet toujours les mêmes ingrédients : des frissons, des rires, de l’émotion et des performances incroyables.

Pour cette 20e saison, M6 annonce un véritable feu d’artifice de créativité. Jamais le plateau n’avait accueilli autant d’univers différents, de disciplines émergentes et de talents venus repousser les limites de l’imagination.

Un jury fidèle et complice

Pour célébrer cette édition exceptionnelle, le jury reste inchangé. Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy seront une nouvelle fois aux commandes du fameux buzzer. À leurs côtés, Karine Le Marchand continuera d’incarner la bienveillance et la complicité en tant que maîtresse de cérémonie, toujours prête à partager rires et émotions avec les candidats et le public.



Une saison placée sous le signe de la création

Le mot d’ordre de cette édition anniversaire : oser. Sur scène, les candidats viendront surprendre avec des numéros inédits, parfois inclassables, toujours spectaculaires. Au programme : une ballerine équilibriste, un fakir aérien, un magicien capable de téléporter ses cartes, un danseur-marionnette, du BMX trial, de la callisthénie chorégraphiée et bien d’autres surprises.

Magie, danse, humour, sport extrême ou inventions folles… cette 20e saison s’annonce comme un laboratoire d’audace artistique, où l’impossible devient possible.

👉 Rendez-vous le 14 octobre à 21h10 sur M6 pour découvrir la saison anniversaire de La France a un Incroyable Talent.