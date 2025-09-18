Plus belle la vie spoiler : Constance prête à se suicider avec Louisa ! (19 septembre 2025)

Par /

C’est une fin d’intrigue dramatique qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 19 septembre 2025, Louisa tente désespérément d’appeler son frère mais Idriss ne décroche pas…


Capture TF1


C’est Jean-Paul, qui trouve bizarre que sa petite soeur insiste autant, qui incite Idriss à écouter ses messages. Il découvre alors que c’est sa soeur l’otage entre les mains de Constance !

Celle-ci lit l’article rédigé par Jules comme l’avait exigé. Mais elle réalise que ça ne suffira pas à sauver l’école… Idriss incite Boileau à appeler sa fille pour l’inciter à se rendre mais il gaffe en lui révélant que Saint-Côme va perdre son contrat avec l’état. Au téléphone, elle avoue avoir tué Inès car elle s’apprêtait à dénoncer leurs méthodes.


Plus tard, et alors qu’Idriss fonce à Saint-Côme, Constance décide de mettre le feu au lycée pour se suicider avec Louisa. L’adolescente est terrifiée et quand Idriss arrive sur place, le feu est déjà déclenché…

Le RAID et les secours arriveront-ils à sauver la petite soeur d’Idriss ?

