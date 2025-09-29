« La vallée fracturée » : vos épisodes ce soir sur France 2 (29 septembre 2025)



Publicité





« La vallée fracturée » au programme TV du lundi 29 septembre 2025 – Ce soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « La vallée fracturée » avec Anne Charrier et Thierry Godard dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 29 septembre 2025

Épisode 3 : Dans la vallée de Salvérac, les fugitifs sont dispersés. Devront-ils se résoudre à sacrifier l’un des leurs ? Un traître se cache-t-il parmi eux ? Pendant ce temps, au château de Rocheflamme, le compte à rebours a déjà commencé.



Publicité





Épisode 4 : Floriane réussira-t-elle à détourner Jana Kaskia de l’irréparable ? Les derniers fugitifs parviendront-ils à franchir les portes du château ? La vallée court un danger sans précédent… et le pire reste encore à venir.

« La vallée fracturée » – rappel du synopsis

Au cœur d’une vallée encaissée, le village de Salvérac se retrouve menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’initiative de cette entreprise : Charles Kaskia, ingénieur multimilliardaire, soutenu par le consortium international SETH qui en assure le financement. La communauté se déchire entre partisans du projet et opposants farouches, ces derniers étant menés par la maire, Floriane Bourdieu.

Déterminée à protéger son village, Floriane est prête à affronter les pressions et menaces des industriels, épaulée dans son combat par l’ingénieur Pierre Donjon.

Le casting

Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O’Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)…