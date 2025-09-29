« The Father » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (29 septembre 2025)



Publicité





« The Father », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Florian Zeller avec Olivia Colman, Anthony Hopkins et Imogen Poots.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« The Father » : l’histoire

En perdant peu à peu son autonomie avec l’âge, un père rejette l’aide que lui propose sa fille. Mais à mesure que la situation se détériore, il en vient à douter de ses proches, de sa propre raison… et même de la réalité qui l’entoure.

Interprètes

Dans les rôles principaux : Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, Nancy Tate, Edith Scob, Philippe Rebbot



Publicité





The Father, la bande-annonce

On finit comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.