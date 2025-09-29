L’amour est dans le pré du 29 septembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 6)



L’amour est dans le pré du 29 septembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, le





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 29 septembre, présentation de l’épisode 6

Ce soir, place aux speed-datings pour Mathieu. Et on peut vous dire qu’il va faire de très belles rencontres ! Célia va elle aussi se prêter au jeu de ces rencontres à Paris. Et dans les fermes, la séduction bat son plein ! Mais de premières tensions vont apparaitre entre certaines prétendantes…

"Il est tout nu" 😳

Ici, tout est permis mais on a tous nos limites ! 💚#ADP, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/zuglW2cNCn — M6 (@M6) September 26, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

