Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix : lancement avec Kylian Mbappé ce soir sur M6 (7 septembre 2025)

Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix du 7 septembre 2025 – Premier numéro inédit du 2020 d’Anne-Sophie Lapix ce dimanche soir sur M6. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire avec une interview exclusive d’une dizaine de minutes d’une personnalité marquante de la semaine. Pour la première, il s’agit de Kylian Mbappé.





A suivre dès 20h20 sur M6 mais aussi sur M6+







Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix du 7 septembre 2025 : Kylian Mbappé

Pour le lancement de son nouveau rendez-vous hebdomadaire, Anne-Sophie Lapix reçoit Kylian Mbappé ! Cette interview événement ouvre une saison cruciale pour les Bleus en vue de la Coupe du monde aux États-Unis. Lors de cet entretien exceptionnel, Anne-Sophie Lapix aborde avec Kylian Mbappé les défis de l’équipe de France et son rôle de capitaine, sa deuxième saison au Real Madrid, le racisme dans le football, son engagement auprès des jeunes via l’association IBKM qu’il a fondée… ainsi que de nombreux autres sujets.

Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix, rappel du principe

Anne-Sophie Lapix présente chaque dimanche soir une interview exclusive d’environ dix minutes avec une personnalité ayant marqué l’actualité. Les invités, issus de tous horizons — société, culture, sport, politique ou international — pourront être aussi bien des figures médiatiques que des anonymes ayant suscité l’attention.

En complément de la diffusion sur M6, l’entretien sera prolongé chaque semaine sur M6+ par une séquence bonus inédite.