« Quantum of Solace » : votre film ce soir sur France 2 (28 septembre)

« Quantum of Solace », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Après « Casino Royale » la semaine dernière, retrouvez Daniel Craig de nouveau le costume de l’agent 007 pour le 22ème opus de la franchise James Bond. À ses côtés, Olga Kurylenko et Mathieu Amalric dans une réalisation signée Marc Forster.





A voir ou revoir à partir de 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming gratuit sur sur France.TV via sa fonction direct.







« Quantum of Solace » : histoire, résumé, synopsis

Bien qu’il s’efforce de ne pas transformer sa mission en règlement de comptes, James Bond est déterminé à retrouver ceux qui ont poussé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, lui et M découvrent que l’organisation à laquelle il appartient est bien plus vaste et redoutable qu’ils ne l’imaginaient.



Sur sa route, Bond croise Camille, une jeune femme aussi déterminée que lui, animée par sa propre soif de vengeance. Elle le met sur la piste de Dominic Greene, un homme d’affaires impitoyable et figure clé de cette mystérieuse organisation. De l’Autriche à l’Italie en passant par l’Amérique du Sud, Bond découvre que Greene prépare un plan machiavélique visant à s’emparer d’une ressource naturelle essentielle, en manipulant aussi bien la CIA que le gouvernement britannique.

Plongé dans un réseau de trahisons et de meurtres, 007 se rapproche peu à peu du véritable instigateur de la trahison de Vesper. Mais pour contrecarrer Greene et faire échouer l’organisation, il devra garder une longueur d’avance non seulement sur ses ennemis, mais aussi sur la CIA… et même sur M.

Le saviez-vous ?

– « Quantum of Solace » est la suite de « Casino Royale ». Et c’est la première fois dans l’histoire de James Bond qu’un film débute dans la continuité des évènements du précédent. La première scène se déroule d’ailleurs une heure après la scène finale du film précédent.

– Box-office : près de 600 millions de dollars de recettes mondiales pour le film et un peu moins de 4 millions d’entrées en France.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce…