« Retour chez ma mère » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (28 septembre)

« Retour chez ma mère », c’est le film signé Eric Lavaine qui est rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Au casting, Josiane Balasko (Jacqueline), Alexandra Lamy (Stéphanie), Mathilde Seigner (Carole) ou bien encore Jérôme Commandeur (Alain).





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming sur TF1+, via sa fonction direct.







« Retour chez ma mère » : l’histoire

Stéphanie, la petite quarantaine, architecte au chômage, n’a d’autre choix que de retourner vivre chez sa mère. Mais la cohabitation tourne vite à l’épreuve : différences de générations et petites manies du quotidien s’entrechoquent. À peine l’équilibre retrouvé, le reste de la fratrie s’invite à dîner… et les tensions explosent. Entre règlements de comptes et éclats de vérité, la soirée promet autant de heurts que de rapprochements, pour le pire… et aussi un peu pour le meilleur.

Le saviez-vous ?

– Le film a connu un beau succès en salles en dépassant les deux millions d’entrées.

– Lors de sa première diffusion en clair, c’était déjà sur TF1 en octobre 2018, le film avait réalisé un beau carton d’audience en réunissant 6.7 millions de Français soit 28.1% du public présent devant son poste de télévision.

– Pour écrire cette nouvelle histoire de famille, le réalisateur s’est entouré une fois encore du scénariste Héctor Cabello Reyes avec lequel il collabore depuis son premier film, Poltergay.



La bande-annonce

On termine comme souvent par les images qui vont avec. Voici en effet la bande-annonce officielle de votre film…

Après ce film pas sûr que vous ayez forcément envie de retourner chez votre mère un jour…