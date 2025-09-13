Les 12 coups de midi du 13 septembre : Patrice éliminé, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 13 septembre 2025, élimination de Patrice – Elimination de Patrice ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec 7.000 euros de gains en 4 victoires.











Les 12 coups de midi du 13 septembre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

C’est Zakia, médecin généraliste, qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui. Elle n’a pas brillé avec 2 erreurs lors du Coup de Maître, elle a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 5 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, et un bloc de pierre. Notez que cette étoile devait être entièrement dévoilée en fin de semaine prochaine.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.



Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+