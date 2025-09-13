

Reportages découverte du 13 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Reportages découverte du 13 septembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La gagne en famille » (inédit)

Que se passe-t-il lorsqu’un loisir atypique réunit toute une famille ? Parents, enfants, frères, sœurs, et même grands-parents : tous se laissent emporter par une même passion, vécue à travers un objectif ultime — les concours. Mais pour y parvenir, les sacrifices sont nombreux. Horaires interminables, entraînements intensifs dignes de véritables athlètes… Rien n’est laissé au hasard. Entre stress, adrénaline, joie, déceptions et parfois larmes, ces compétiteurs déterminés partagent en famille toute la palette des émotions.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Drôles de bestioles » (rediffusion)



Ils sont quelques-uns en France à avoir choisi de vivre au quotidien avec des animaux sauvages : tigres, ours ou alligators. Pour le plaisir, le travail ou la passion, Brigitte, Damien, Frédéric et Philippe entretiennent des liens hors normes avec ces compagnons aussi fascinants que dangereux.

À Nantes, Philippe partage sa maison avec deux alligators et près de 200 reptiles, qu’il fait découvrir lors d’ateliers pédagogiques. Près de Rouen, Brigitte recueille des tigres abandonnés et élève avec tendresse des bébés fauves. À Orléans, Frédéric présente sur scène son ours Valentin, dressé sans contrainte, et prépare déjà Lucien pour ses débuts. Dans le Pays basque, Véronique et Damien réalisent leur rêve en gérant le zoo de Labenne, malgré de lourds défis.

Ces parcours singuliers offrent un autre regard sur la relation entre l’homme et l’animal sauvage, loin des clichés et portée par une passion inébranlable.