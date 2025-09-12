Ici Tout Commence spoiler : Carla et Louis, le face à face qui pique ! (vidéo épisode du 17 septembre)



Ici tout commence spoiler – Carla va faire la connaissance de son oncle, Louis Guinot, dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Louis a réussi à récupérer sa place de professeur à l’institut et elle va devoir faire avec… Quand quelques jours, le face à face entre Louis et Carla va piquer !











Si Bérénice reste impressionnée par le talent de Louis en cuisine, Bérénice le rejette totalement et rappelle qu’il ne s’agit que d’un meurtrier. Sauf que Louis est juste derrière et a tout entendu. Face à son oncle, Bérénice assume et est prête à répéter ! Louis lui assure qu’il peut comprendre qu’elle pense ça et ajoute qu’il est prêt à faire sa connaissance et que sa porte sera toujours ouverte.

Mais quand Carla l’envoie sèchement balader, il lui rappelle que comme elle, il a eu un père qui n’a jamais voulu de lui et il est surement le seul à la comprendre… Piquée, Carla ne dit rien et semble bouleversée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1265 du 17 septembre 2025, Louis et Carla s’affrontent

