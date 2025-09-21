Les Enfants de la Télé du 21 septembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?



Les Enfants de la Télé du 21 septembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart reprend les commandes de l’émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Les Enfants de la Télé du 21 septembre : les invités

« Les Enfants de la Télé » reviennent ce soir avec une nouvelle page : Faustine Bollaert prend les commandes de l’émission après le départ de Laurence Boccolini. Pour cette première, elle recevra Gérard Darmon, Max Boublil, François Berléand, Alex Vizorek et Thaïs Vauquières, pour un concentré de rires, d’anecdotes et de souvenirs télé cultes.

Le concept

Chaque dimanche, Faustine Bollaert rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.



Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 21 septembre 2025 à 18h10 sur France 2.