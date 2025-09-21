

66 minutes du 21 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 21 septembre 2025, sommaire

🔵 Chiens et chats : vos animaux tyrans !

Ils tirent sur leur laisse, détruisent le mobilier, grognent sur les enfants, n’obéissent plus… Ces compagnons qu’on adore deviennent parfois ingérables. Devant ces comportements difficiles à supporter, une nouvelle tendance gagne du terrain : les coachs pour animaux. Véritables « super-nanny canines », ils interviennent chez les maîtres ou dans des centres spécialisés pour rétablir l’équilibre… autant avec les humains qu’avec les chiens. En France, un foyer sur deux possède un animal, et pour certains, la cohabitation tourne vite au cauchemar. Mais dans bien des cas, ce ne sont pas les bêtes le vrai problème : incompréhensions, règles absentes, incohérences éducatives… les erreurs viennent souvent des maîtres.

Vous découvrirez des solutions concrètes, des évolutions spectaculaires et des méthodes parfois étonnantes. Dressage, thérapie comportementale, séjours en centre de rééducation : des propriétaires au bord de la rupture tentent le tout pour le tout afin de retrouver une relation apaisée avec leur compagnon à quatre pattes.

🔵 Nids de poule, ralentisseurs : les pièges de la route nous coûtent cher

On reproche aux Français de râler au volant… mais parfois, c’est légitime ! Conduire se transforme en parcours d’obstacles : nids de poule, chaussées fissurées, ralentisseurs mal conçus… Plus d’une route sur dix est jugée dégradée. Conséquence : les véhicules s’abîment plus vite et les réparations s’accumulent. Amortisseurs, pneus, pare-chocs : chaque année, des centaines d’euros partent en fumée à cause de la voirie. Face à l’urgence, certaines communes innovent. Dans l’Ain, un maire utilise une application pour cartographier les zones à réparer. Ailleurs, faute de moyens, ce sont même les agriculteurs qui sortent le goudron pour reboucher les trous !

Mais tout le monde ne prend pas la situation avec autant de résignation. Certains automobilistes mènent une véritable bataille contre les ralentisseurs jugés illégaux. Trop hauts, mal placés, dangereux, 90 % ne respecteraient pas la loi, selon eux. Résultat : plaintes, procédures et chasse aux dos-d’âne hors normes. Quant aux motards et cyclistes, ils dénoncent un autre danger : les coussins berlinois. Peu coûteux mais glissants et mal fixés, ces ralentisseurs low-cost sont accusés de provoquer des accidents graves. Les témoignages affluent, accompagnés de vidéos chocs. Une enquête sur un problème bien français, qui secoue vos trajets… et votre budget.



🔵 Courtepaille : la légende du grill veut rallumer le feu !

Qui ne se souvient pas de cette maison ronde au toit de chaume, de l’odeur des viandes grillées et du grillardin en tablier devant les flammes ? Courtepaille, ce n’est pas seulement un restaurant, c’est un souvenir de vacances, une halte conviviale sur la route, une véritable institution française. Et bonne nouvelle : la légende revient ! Des générations entières y ont mangé, et même le cinéma s’en est emparé : dans Les Visiteurs, c’est bien devant une Courtepaille que Godefroy de Montmirail découvre le monde moderne.

Après avoir frôlé la disparition, l’enseigne renaît grâce à Alexandre Baudaire, passionné de restauration. Son ambition ? Faire revivre cette icône en préservant ce qui a fait son succès : la chaleur du feu, des plats simples et des portions généreuses. Exit le toit de chaume, place à un décor plus moderne avec du zinc, mais toujours au centre des salles : le fameux grill qui crépite. Le grillardin y fait son spectacle, et la magie opère à nouveau. Mais la renaissance n’est pas sans obstacles : loyers élevés, travaux coûteux, notoriété à reconquérir… Redonner vie à ce symbole reste un pari audacieux.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Yachts XXL : toujours plus grands, toujours plus beaux

Yachts spectaculaires, voiliers d’exception, catamarans futuristes, le Yachting Festival de Cannes réunit chaque année les plus beaux bateaux du monde dans un cadre idyllique. Derrière le luxe apparent, se cachent des histoires étonnantes.

Anthony et Carole, visiteurs sans invitation ni fortune, se glissent entre les pontons pour tenter de monter à bord : chaque accès est une petite victoire. À l’opposé, Foulques, courtier chevronné, organise ses ventes sur son propre bateau, proposant des yachts à plusieurs millions.

Autre attraction : le ModX de Franck David, un catamaran 100 % électrique et visionnaire. Enfin, artisans et créateurs ajoutent leur touche : scooters sous-marins, vaisselle et coussins personnalisés.

À Cannes, fortunes, passionnés et rêveurs se croisent, et parfois, la magie opère.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.