Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 3 ? (résumé et replay du 13 septembre 2025)

Troisième épisode de la saison 5 des Traîtres ce soir sur M6, et le jeu a pris une tournure totalement imprévisible. Entre bannissements, manipulations et coups de couteau dans le dos, les masques tombent déjà dans le château d’Éric Antoine.











Fabienne Carat bannie par les Traîtres

Dès l’ouverture de l’épisode, les Traîtres ont frappé un grand coup en bannissant Fabienne Carat. L’actrice a donc quitté l’aventure sans passer par la table ronde, privant les Loyaux d’une alliée précieuse.

Christine frappe fort : Fabien Olicard éliminé

Mais le vrai tournant de la soirée s’est joué lors des débats. Christine Bravo, revenue dans l’épisode précédent, a réussi un tour de force en orientant tous les soupçons sur Fabien Olicard. Le mentaliste, pourtant désigné comme Traître dès le premier épisode, a vu la confiance de ses complices s’effriter… et ses adversaires l’éliminer. À la table ronde, le verdict est tombé : Fabien Olicard quitte l’aventure, dévoilant effectivement son rôle de Traître.

Camille Cerf retourne sa veste

Et si cette élimination a eu lieu, c’est aussi parce que Camille Cerf a pris une décision radicale : trahir Fabien. Une stratégie risquée qui lui a permis de se protéger, mais qui a semé la méfiance parmi ses alliés.



Un coup de poignard supplémentaire

Mais Camille n’a pas l’intention de s’arrêter là. Non contente d’avoir lâché Fabien, elle a ensuite décidé de cibler sa propre complice Anne-Elisabeth Blateau. Une double trahison qui redessine complètement le rapport de force chez les Traîtres. Le camp de l’ombre, fragilisé, risque désormais de se déchirer de l’intérieur.

Après seulement trois épisodes, la saison 5 se distingue par ses retournements spectaculaires. Les Loyaux, qui enchaînaient les erreurs depuis le début, reprennent des couleurs. Mais la division interne des Traîtres pourrait bien provoquer un chaos inédit dans l’histoire du jeu.

Rendez-vous le samedi 20 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.