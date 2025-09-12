Audiences 11 septembre 2025 : « HPI » loin devant « Crime à Biot »

Audiences 11 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un nouvel épisode inédit de la série « HPI », qui a convaincu 5,29 millions de téléspectateurs pour 29,1% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Crime à Biot », qui a réuni 2,79 millions de téléspectateurs pour 16% pda.

Capture TF1


Audiences 11 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a captivé 1,66 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.

France 2 suit avec un nouveau numéro inédit de « L’Evènement, qui a rassemblé 1,36 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

