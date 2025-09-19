Mask Singer du 19 septembre 2025 : spéciale Hollywood ce soir, quelle star internationale est sous le Bélier ? (prime 2)



Mask Singer du 19 septembre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le second prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 8 costumes encore en compétition mais aussi d’une première star internationale : qui se cache sous le Bélier ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







MASK SINGER accueille ce soir sa première star internationale lors d’une soirée spéciale Hollywood : le Bélier. Le plateau se transforme en véritable capitale du cinéma !

Aux côtés de Michaël Youn, nouvel enquêteur, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams tenteront de percer l’identité de cette célébrité mondiale, qui se dévoilera dès le milieu de l’émission.



Les autres personnages encore en compétition – le Lapin, le DJ, le Castor, l’Agneau, le Doudou étoile, le Scarabée, la Taupe et le Gladiateur – s’affronteront eux aussi sur les plus grandes chansons de films pour éviter l’élimination et le démasquage.

VIDÉO bande-annonce