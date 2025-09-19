« Inséparables » : votre film avec Ahmed Sylla ce soir sur M6 (19 septembre)



« Inséparables » au programme TV du vendredi 19 septembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Inséparables », réalisé par Varante Soudjian avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en direct sur 6play







« Inséparables », le synopsis

Alors qu’il purge une courte peine de prison, Mika, petit escroc sans envergure, croise la route de Poutine, un détenu imprévisible, obsessionnel des armes à feu et expert en armement russe. Grâce à ses propres connaissances dans ce domaine, Mika gagne la sympathie de ce compagnon fantasque, et une amitié naît entre eux.

Une fois sa peine terminée, Mika décide de tourner la page et de reconstruire sa vie. Trois ans plus tard, alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un puissant homme d’affaires, son passé resurgit : Poutine refait surface. Bien décidé à se débarrasser de cet allié encombrant et tapageur, Mika doit composer avec l’obstination de Poutine, qui rêve toujours de créer une affaire commune avec lui…

« Inséparables », le casting

AVEC : Ahmed SYLLA (Mika), Alban IVANOV (Poutine), Judith EL ZEIN (Charlotte), Ornella Fleury (Elisa), Christian BUJEAU (Henri), Amir EL KACEM (Karim), Jean-Philippe RICCI (Serge Ferroni), et Pierre-Marie Mosconi (Marco Ferroni)



