« Mission travaux : ma maison est un chantier » : la nouvelle émission ce soir sur M6 (23 septembre 2025)

« Mission travaux : ma maison est un chantier », c'est la nouvelle émission présentée par Laurent Jacquet qui vous attend ce mardi soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







« Mission travaux : ma maison est un chantier » : présentation

Expert du bricolage et passionné de rénovation durable, Laurent Jacquet vient prêter main-forte à une famille complètement dépassée par son chantier. Accompagné de son équipe d’artisans, il prend le temps de détailler chaque étape des travaux, afin de transmettre son savoir-faire et de redonner confiance aux propriétaires.

Annabelle et Milad, un couple de trentenaires parents d’une petite fille, ont acheté leur première maison en Seine-et-Marne en 2020, persuadés qu’elle ne nécessitait que quelques rafraîchissements. Mais rapidement, de nombreux vices cachés sont apparus, transformant leur rêve en véritable cauchemar. Les travaux interminables pèsent lourdement sur leur quotidien, d’autant plus qu’Annabelle attend leur deuxième enfant. La maison reste inhabitable, leur vie de famille est chamboulée et la relation du couple fragilisée. Milad, accablé par la culpabilité de ne pas avoir réussi à mener le chantier, se sent impuissant. Aujourd’hui, ils ont le sentiment d’être dans une impasse, sans solution en vue.



