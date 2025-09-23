« S.W.A.T. » du 23 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



« S.W.A.T. » du 23 septembre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 23 septembre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« Sous le feu des projecteurs » : Un collectif d’activistes écologistes enlève le fils d’un puissant industriel afin de le punir pour ses atteintes à l’environnement. De son côté, Hondo est plongé dans la tourmente après avoir ouvert le feu sur un suspect apparemment non armé, sous les yeux de plusieurs témoins. Quant à Tan, il s’oppose farouchement à l’intégration d’Alfaro au sein de la vingtième.

« La 20e est éternelle » : Alors que l’avenir de la brigade est plus incertain que jamais, Hondo et son équipe doivent absolument neutraliser un écoterroriste prêt à ravager une partie de Los Angeles. Deacon rejoint ses frères d’armes pour ce qui pourrait être leur ultime baroud d’honneur…



