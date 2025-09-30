N’oubliez pas les paroles du 30 septembre : Lucas fait grimper ses gains !

Par /

N’oubliez pas les paroles du 30 septembre 2025, 6 victoires pour Lucas – Lucas a signé deux nouvelles victoires ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il a brillé ce soir et a fait grimper ses gains !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du mardi 30 septembre 2025, 6 victoires pour Lucas

Dans le détail ce mardi soir, Lucas a remporté la somme maximale de 20.000 euros de gains sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Il totalise ainsi 23.000 euros de gains en 6 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 30 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

