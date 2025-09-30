Demain Nous Appartient spoiler : Bastien fait un aveu choc à Violette (vidéo épisode du 3 octobre)



Demain nous appartient spoiler – Le lycée Georges Brassens va être au coeur de l’enquête dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, l’incendie du lycée reste un mystère et alors que Mélody reprend déjà les cours, Bastien s’inquiète…











Mélody assure à son fils qu’elle est en pleine forme et que tout va bien se passer. Violette rejoint alors Bastien et lui fait part de son inquiétude concernant Marceau, qui n’est pas venu en cours. Bastien avoue à Violette qu’il sait où est Marceau… Il est au commissariat, soupçonné d’avoir déclenché l’incendie ! Violette est sous le choc.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2045 du 3 octobre 2025 : Marceau au commissariat

