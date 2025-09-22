NRJ Music Awards 2025 : découvrez la liste complète des nommés

Publicité
La 27ᵉ édition des NRJ Music Awards se tiendra le vendredi 31 octobre 2025 au mythique Palais des Festivals de Cannes. Comme chaque année, l’événement réunira le meilleur de la scène musicale française et internationale, avec une cérémonie qui s’annonce déjà spectaculaire.
NRJ et TF1 viennent de dévoiler la liste officielle des artistes en compétition dans les différentes catégories.
Et on peut dire que les anciens de la Star Academy sont encore une fois bien représentés ! Marine, la grande gagnante de la dernière édition, est nominée dans la catégorie Révélation francophone de l’année. Elle est d’ailleurs opposée à Marguerite. Et du côté de la Révélation masculine de l’année, Julien Lieb, finaliste de la saison précédente !
Pour l’Artiste féminine de l’année, on retrouve Héléna, demi-finaliste de la Star Ac 2023 et Pierre Garnier, le gagnant déjà sacré Révélation masculine l’an dernier, est en course pour le NMA de l’Artiste masculin. Et enfin Lénie, de leur promo mais aussi gagnante de la dernière saison de « Danse avec les Stars », est elle aussi nommée pour son duo avec Jungel.
La liste des nommés aux NRJ Music Awards 2025
🎤 RÉVÉLATION FÉMININE FRANCOPHONE
Linh
Luiza
Marguerite
Marine
Miki
Théodora
🎤 RÉVÉLATION MASCULINE FRANCOPHONE
Dr. Yaro
Guy2Bezbar
Joé Dwèt Filé
Julien Lieb
Léman
🌍 RÉVÉLATION INTERNATIONALE
Alex Warren
Doechii
Gracie Abrams
Katseye
Lola Young
Sombr
👩 ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE
Aya Nakamura
Charlotte Cardin
Helena
Louane
Vanessa Paradis
👩 ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE
Chappell Roan
Doja Cat
Karol G
Lady Gaga
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
👨 ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE
Amir
Gims
Jul
Kendji Girac
Pierre Garnier
Ridsa
👨 ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL
Alex Warren
Benson Boone
Damiano David
Ed Sheeran
J Balvin
Myles Smith
🤝 COLLAB / DUO FRANCOPHONE
Jungeli x Lenie – À Tes Côtés
Keblack Ft. Guy2Bezbar – Melrose Place
Pierre Garnier, M. Pokora – Chaque Seconde
Stromae, Pomme – Ma Meilleure Ennemie
Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) – Lola
Vitaa feat Julien Doré – Viens on essaie
🌐 COLLAB / DUO INTERNATIONAL
David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler – Together
DJ Snake & Bipolar Sunshine – Paradise
Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino – Tamo Bien
Paul Kalkbrenner & Stromae – Que Ce Soit Clair
Rosé & Bruno Mars – APT.
Sebastian Ingrosso – A New Day (feat. Celine Dion)
🌎 HIT INTERNATIONAL
Alex Warren – Ordinary
Damiano David – Next Summer
Ed Sheeran – Azizam
Lady Gaga – Abracadabra
Lola Young – Messy
Myles Smith – Nice to Meet You
🎧 DJ
Calvin Harris
David Guetta
DJ Snake
R3hab
Trinix
📱 SOCIAL HIT
Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé – Baddies
Bad Bunny – DtMF
Chappell Roan – Pink Pony Club
Doechii – Anxiety
KPop Demon Hunters – Golden (David Guetta Remix)
Théodora – Fashion Designa
🎶 CONCERT FRANCOPHONE
DJ Snake
Gims
Indochine
Jul
Julien Doré
Santa
👉 Les votes sont désormais ouverts sur nrj.fr et l’application NRJ. Le public aura, comme toujours, le dernier mot pour élire ses artistes préférés.
📺 Rendez-vous le 31 octobre 2025 sur TF1 pour une soirée qui s’annonce riche en surprises, en performances inédites et en émotions.