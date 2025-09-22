NRJ Music Awards 2025 : découvrez la liste complète des nommés



La 27ᵉ édition des NRJ Music Awards se tiendra le vendredi 31 octobre 2025 au mythique Palais des Festivals de Cannes. Comme chaque année, l’événement réunira le meilleur de la scène musicale française et internationale, avec une cérémonie qui s’annonce déjà spectaculaire.





NRJ et TF1 viennent de dévoiler la liste officielle des artistes en compétition dans les différentes catégories.







Et on peut dire que les anciens de la Star Academy sont encore une fois bien représentés ! Marine, la grande gagnante de la dernière édition, est nominée dans la catégorie Révélation francophone de l’année. Elle est d’ailleurs opposée à Marguerite. Et du côté de la Révélation masculine de l’année, Julien Lieb, finaliste de la saison précédente !

Pour l’Artiste féminine de l’année, on retrouve Héléna, demi-finaliste de la Star Ac 2023 et Pierre Garnier, le gagnant déjà sacré Révélation masculine l’an dernier, est en course pour le NMA de l’Artiste masculin. Et enfin Lénie, de leur promo mais aussi gagnante de la dernière saison de « Danse avec les Stars », est elle aussi nommée pour son duo avec Jungel.



La liste des nommés aux NRJ Music Awards 2025

🎤 RÉVÉLATION FÉMININE FRANCOPHONE

Linh

Luiza

Marguerite

Marine

Miki

Théodora

🎤 RÉVÉLATION MASCULINE FRANCOPHONE

Dr. Yaro

Guy2Bezbar

Joé Dwèt Filé

Julien Lieb

Léman

🌍 RÉVÉLATION INTERNATIONALE

Alex Warren

Doechii

Gracie Abrams

Katseye

Lola Young

Sombr

👩 ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Helena

Louane

Vanessa Paradis

👩 ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE

Chappell Roan

Doja Cat

Karol G

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

👨 ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE

Amir

Gims

Jul

Kendji Girac

Pierre Garnier

Ridsa

👨 ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

Alex Warren

Benson Boone

Damiano David

Ed Sheeran

J Balvin

Myles Smith

🤝 COLLAB / DUO FRANCOPHONE

Jungeli x Lenie – À Tes Côtés

Keblack Ft. Guy2Bezbar – Melrose Place

Pierre Garnier, M. Pokora – Chaque Seconde

Stromae, Pomme – Ma Meilleure Ennemie

Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) – Lola

Vitaa feat Julien Doré – Viens on essaie

🌐 COLLAB / DUO INTERNATIONAL

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler – Together

DJ Snake & Bipolar Sunshine – Paradise

Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino – Tamo Bien

Paul Kalkbrenner & Stromae – Que Ce Soit Clair

Rosé & Bruno Mars – APT.

Sebastian Ingrosso – A New Day (feat. Celine Dion)

🌎 HIT INTERNATIONAL

Alex Warren – Ordinary

Damiano David – Next Summer

Ed Sheeran – Azizam

Lady Gaga – Abracadabra

Lola Young – Messy

Myles Smith – Nice to Meet You

🎧 DJ

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

R3hab

Trinix

📱 SOCIAL HIT

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé – Baddies

Bad Bunny – DtMF

Chappell Roan – Pink Pony Club

Doechii – Anxiety

KPop Demon Hunters – Golden (David Guetta Remix)

Théodora – Fashion Designa

🎶 CONCERT FRANCOPHONE

DJ Snake

Gims

Indochine

Jul

Julien Doré

Santa

👉 Les votes sont désormais ouverts sur nrj.fr et l’application NRJ. Le public aura, comme toujours, le dernier mot pour élire ses artistes préférés.

📺 Rendez-vous le 31 octobre 2025 sur TF1 pour une soirée qui s’annonce riche en surprises, en performances inédites et en émotions.