Un Si Grand Soleil Spoiler : Flore surprend Ludo et Axelle ! (épisode du 24 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1756 du 24 septembre 2025 – Décidément, on peut dire que rien ne va plus à la coloc dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Après Ulysse et Bilal, et Elodie et Elise, un autre couple va exploser !











Cette fois, c’est Ludo et Flore. Et pour cause, dans quelques jours, Axelle est de retour à la ferme pour bosser sur l’aménagement du food-truck avec Louis. Et dès le lendemain de son retour, Ludo craque et couche avec elle ! Sauf que Flore va les surprendre.

Hors d’elle, Flore fait immédiatement ses bagages pour rejoindre Tiago à Marseille. Elle annonce à Ludo qu’elle les a vus et elle ne peut pas tolérer qu’il soit capable de lui mentir les yeux dans les yeux. Elle quitter la ferme en claquant la porte.

