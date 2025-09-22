Plus belle la vie spoiler : Barbara piège Gabriel et Thomas (23 septembre 2025)



Publicité





Gabriel a embrassé Thomas aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mardi 23 septembre 2025, alors que c’est le jour du mariage de Gabriel et Axel, Barbara est bien décidée à empêcher Gabriel de faire une erreur !…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Djawad face au secret d’Ariane, Vanessa mal, les résumés jusqu’au 3 octobre 2025

Barbara annule le chauffeur qui devait emmener Gabriel et Thomas au mariage et elle envoie Louis. Ces deux là ont un plan pour les réunir ! Barbara subtilise les téléphones de Thomas et Gabriel tandis qu’en chemin, Louis crève un pneu… Gabriel panique, d’autant qu’il réalise qu’il n’a pas de téléphone pour prévenir Axel.

Sur le bateau où doit avoir lieu le mariage, Axel s’inquiète. Il fait la connaissance de Baptiste mais Mathis gaffe en parlant du baiser échangé par Gabriel et Thomas la veille…



Publicité





Gabriel s’emporte et reproche à Thomas d’être jaloux. Ce dernier va alors jusqu’à voler une voiture pour emmener Gabriel à son mariage ! Mais sur place et après avoir confronté Gabriel, Axel finit par dire non. Gabriel est sous le choc. Jean-Paul emmène ensuite Thomas et Gabriel pour le car-jacking, ils finissent la journée en garde à vue. C’est donc en cellule que ces deux là s’avouent leurs sentiments. Ils décident de se donner une nouvelle chance !