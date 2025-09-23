« Qui a coulé le Rainbow Warrior ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (23 septembre 2025)



« Qui a coulé le Rainbow Warrior ? » au programme TV du mardi 23 septembre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Qui a coulé le Rainbow Warrior ? ».





A voir dès 21h10 sur la chaine







« Qui a coulé le Rainbow Warrior ? » : présentation

Quarante ans après le sabotage du Rainbow Warrior, ce thriller d’espionnage nous ramène à l’ère du Minitel pour dévoiler, à travers des témoignages inédits, les coulisses du plus grand scandale de la Ve République.

Le 10 juillet 1985, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le navire amiral de Greenpeace explose. Un photographe meurt dans le naufrage. Très vite, les regards se tournent vers la France, alors engagée dans une campagne d’essais nucléaires dans le Pacifique.



En trois épisodes, la série déroule comme un polar les rouages d’une mission clandestine qui a basculé en fiasco d’État. Pour la première fois, Jean-Luc Kister, le nageur de combat qui a posé la bombe, raconte la mécanique du sabotage. Anciens agents, responsables politiques et enquêteurs de l’époque livrent de l’intérieur le récit d’une opération secrète devenue crise internationale.

Entre luttes de pouvoir, failles humaines et destins croisés – un faux couple d’espions, de véritables militants idéalistes, des journalistes acharnés et des politiciens ambitieux – se dessine une histoire haletante qui fit trembler la République.

