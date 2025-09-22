Ousmane Dembélé sacré Ballon d’Or 2025 !



C’est officiel : Ousmane Dembélé vient d’être couronné Ballon d’Or 2025 lors de la prestigieuse cérémonie organisée ce soir à Paris. À 28 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain entre dans la légende en succédant à Rodri et enn inscrivant son nom au palmarès du trophée individuel le plus convoité de la planète football.











Une saison exceptionnelle

Dembélé a été récompensé pour une saison 2024-2025 tout simplement époustouflante. Avec le PSG, il a titré en Ligue 1 et en Ligue des Champions, multipliant les buts décisifs et les prestations de haute volée. Sa régularité, sa créativité et sa capacité à faire basculer les matchs ont été saluées par les observateurs du monde entier.

Une consécration historique

Avec ce Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé devient le premier joueur français à remporter le trophée depuis Karim Benzema en 2022, confirmant le retour au sommet du football tricolore.

VIDÉO Dembélé sacré Ballon d’Or 2025