Quotidien du 12 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Quotidien du 12 septembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 12 septembre 2025

👉 Feu! Chatterton — Labyrinthe

👉 Léa Drucker — « L’intérêt d’Adam », en salle le 17 septembre


👉 Anamaria Vartolomei — « L’intérêt d’Adam », en salle le 17 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 12 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

