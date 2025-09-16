Patron Incognito du 16 septembre : ce soir, l’émission s’invite chez Envia Cuisine (sommaire)



Patron Incognito du 16 septembre 2025 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce mardi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses d’Envia Cuisine.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur M6+.







Patron Incognito du 16 septembre 2025 : votre émission en quelques lignes

Cap sur Envia Cuisines, un réseau en plein essor qui révolutionne le marché en proposant des cuisines accessibles à tous les budgets, avec un accompagnement personnalisé et des solutions techniques sur mesure.

Créée en 2009 puis reprise en 2017 par Jacques Bedun et Patrick Grange, l’enseigne a connu une croissance spectaculaire : de 7 magasins à 34 aujourd’hui, générant 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et plus de 10 000 cuisines vendues sur l’année.

À présent, une nouvelle génération prend les rênes : Thomas Bedun, fils de Jacques. Ancien réserviste militaire, il se destinait à une carrière dans la Défense avant qu’un stage ne l’oriente vers Envia Cuisines, où il a trouvé sa véritable vocation. Après plus de 4 ans dans le réseau, il se prépare à succéder à son père en tant que futur Directeur Général.



Pour se préparer à cette étape décisive, Thomas a accepté une immersion incognito afin de vivre le quotidien des équipes sur le terrain. Mais une situation imprévue lors de cette expérience risque bien de tout remettre en question…

Patron Incognito du 16 septembre 2025, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !