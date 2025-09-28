Sept à huit du 28 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Par /

Publicité

Sept à huit du 28 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Sept à huit du 27 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Capture TF1


Publicité

Sept à huit du 28 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Rush sur le poulet, la viande la plus consommée en France. Elevage en batterie, importation de l’étranger. Qui profite cet engouement ? Que cache cette consommation frénétique ?


Publicité

Dans « 7 à 8 »

🔵 Chaos au marché aux puces de Saint Ouen, envahi par les produits de contrefaçon.

🔵 En Indonésie, l’enfer des villages de plastiques, qui croulent sous les déchets exportés illégalement.

🔵 Et Véronique Sanson se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte sa vie excessive.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 28 septembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

A LIRE AUSSI
Le Grand Concours du 27 septembre : et le gagnant est…
Le Grand Concours du 27 septembre : et le gagnant est...
« Retour chez ma mère » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (28 septembre)
« Retour chez ma mère » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (28 septembre)
50mn Inside du 27 septembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 27 septembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Les 12 coups de midi du 27 septembre : Cyprien fait fort, premier indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 27 septembre : Cyprien fait fort, premier indice sur l'étoile mystérieuse


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut