Sept à huit du 28 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 28 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 28 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Rush sur le poulet, la viande la plus consommée en France. Elevage en batterie, importation de l’étranger. Qui profite cet engouement ? Que cache cette consommation frénétique ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Chaos au marché aux puces de Saint Ouen, envahi par les produits de contrefaçon.

🔵 En Indonésie, l’enfer des villages de plastiques, qui croulent sous les déchets exportés illégalement.

🔵 Et Véronique Sanson se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte sa vie excessive.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 28 septembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.