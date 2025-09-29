Star Academy 2025 : Sarah, la seconde élève, a été dévoilée lors du showcase (VIDÉO)



Publicité





La promotion 2025 de la Star Academy continue de se dévoiler ! Après Théo, 24 ans, kiné à Lille, révélé il y a dix jours dans la matinale de Manu sur NRJ, c’est au tour de Sarah, 23 ans, d’être officiellement présentée au public. L’annonce a eu lieu ce soir lors d’un showcase exceptionnel au Grand Rex à Paris.











Publicité





👩‍🎤 Une nouvelle académicienne sur le devant de la scène

Sarah devient ainsi la deuxième élève confirmée de la future saison du télé-crochet culte de TF1, qui sera lancée le samedi 18 octobre à 21h10. Très attendue, la présentation s’est faite en musique, devant un public conquis, donnant un premier aperçu de son univers artistique.



Publicité





✨ Une promotion qui se dévoile petit à petit

Le casting de cette nouvelle saison est révélé au compte-gouttes, afin de faire monter la pression avant le grand lancement. Michaël Goldman, toujours directeur du château, promet déjà « l’un des castings les plus forts depuis le début ».

📺 Rendez-vous le 18 octobre sur TF1

Le coup d’envoi officiel de la Star Academy 2025 sera donné lors d’un prime événement, suivi d’une quotidienne dès le dimanche 19 octobre à 16h15. Avec Sarah et Théo déjà confirmés, les fans attendent désormais avec impatience de découvrir les autres élèves qui fouleront la scène du château.