Un Si Grand Soleil du 30 septembre : Yann et Hugo retrouvent l’arme du crime (résumé épisode 1760 en avance)

Un si grand soleil du 30 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1760 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 30 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo annonce à Louis et Rémi que la terre est complètement sèche et la citerne vide. On doit leur recharger cet après-midi mais ça va être compliqué financièrement. Ludo annonce à Elodie que Bilal lui a raconté que Léo a été arrêté chez L Cosmétiques, il est en garde à vue. Plus tard, Pauline parle de sa liaison avec Elodie à son père. Elle lui dit que le mari de Pauline est en garde à vue, William peine à croire que ce soit lui.

Au commissariat, Yann interroge Léo. Il confirme une dispute suite à la situation compliquée de leur exploitation avec la pénurie d’eau. Yann lui dit que son épouse était sur le point de le quitter. Léo finit par le reconnaitre, Pauline lui a dit le jour de l’accident mais il ne savait pas pour Elodie. Il assure qu’il n’a jamais touché à Pauline.



Au lycée, le cours de Chazal est déserté. Ils ne sont que 5 dont Alexis et Achille. Pendant ce temps là, Florent entraine Pablo à répondre à la police. Il l’encourage à garder son calme. Il l’interroge sur d’éventuelles dépenses. Pablo avoue avoir acheté un peu d’alcool avec l’argent des vols qu’il avait fait avant. Il lui jure qu’il n’a rien volé au lycée.

Au commissariat, Becker interroge Yann sur l’interrogatoire du mari. Il dit qu’il nie toujours, il ne sait pas quoi en penser mais pense qu’il peut avoir agi sous le coup d’une impulsion.

En salle des profs, Chazal se plaint du boycotte des élèves. Il demande à Sabine de faire quelque chose en tant que belle-mère de Pablo. Elle est hors d’elle, elle ne compte pas influencer les élèves. Soan est d’accord et lui dit qu’il est raciste. Ça tourne au clash et Chazal menace de porter plainte pour diffamation.

La proviseure vient parler à Noura et Charlotte. Elle pense qu’elles attisent les tensions. Les élèves ne sont pas d’accord, la proviseure menace de sanctions.

Pablo est interrogé par Elise en présence de Florent. Il reconnait s’être énervé mais il juge n’avoir rien volé. Il assure qu’on l’a piégé en mettant la tablette d’Alexis dans son casier. Mais il n’a aucune idée de qui a pu faire ça. Elise va devoir faire part de tout ça au juge pour enfants.

A la ferme, la citerne a été remplie. Ludo montre la facture à Elodie, il panique et lui dit qu’il leur reste 10 jours avant d’être dans le rouge. William parle d’une réunion avec des voisins.

Eve dit à Sabine qu’elle sera présente au conseil de discipline de Pablo. Sabine lui dit qu’elle va pouvoir le soutenir mais Eve lui dit qu’elle est dans le déni ! Elle pense que Pablo a commis plusieurs vols. Sabine l’envoie balader et lui parle de son « bracelet de petite bourgeoise ».

Achille parle à Charlotte dans le tram, elle lui reproche encore d’être à fond sur Pablo. Il lui dit qu’il est parano et jaloux. Elle finit par lui dire que ça l’arrange qu’il soit coupable, elle lui demande si c’est lui qui a mis la tablette dans son casier. Elle lui demande de lui jurer les yeux dans les yeux. Il crie et lui dit que c’est pas lui.

Elodie demande à Elise si elle a du nouveau et s’ils sont des preuves contre Léo. Elle assure qu’elle ne sait rien et lui parle de présomption d’innocence. Elodie lui reproche de ne pas se soucier de Pauline et même de souhaiter qu’elle ne s’en sorte pas. Elise l’envoie balader. Elise se plaint ensuite à Ludo. Elle lui demande ensuite s’il a des nouvelles de Flore, il explique que non.

Yann perquisitionne chez Léo et Pauline, Hugo a retrouvé un object qui correspond à ce qui a frappé Pauline.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.