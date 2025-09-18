Star Academy : une annonce évènement vendredi matin chez Manu sur NRJ



Le compte à rebours est lancé : dans moins d’un mois, la Star Academy rouvrira ses portes sur TF1. Et l’excitation monte encore d’un cran ! Ce jeudi matin, dans la matinale d’NRJ, Manu Levy a mis le feu à l’antenne en annonçant qu’il allait dévoiler une énorme info demain, vendredi 19 septembre.











« Je meurs d’envie de vous le dire mais je n’ai pas le droit… », a-t-il confié à ses auditeurs, tout en laissant planer le suspense.

Alors, de quoi s’agit-il ?

👉 Un premier élève de la promo 2025 ?

👉 L’hymne de la nouvelle saison ?

👉 Ou encore une surprise totalement inattendue ?

Réponse demain matin sur NRJ… avant de découvrir, dans quelques semaines, la nouvelle promotion de la Star Academy sur TF1 et TF1+. Rappelons que peu d’infos ont été dévoilées actuellement. On sait que Michaël Goldman restera directeur et qu’Ed Sheeran et Charlotte Cardin seront le parrain et la marraine de la promo.



