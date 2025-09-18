Qui est le gagnant désigné « Monument préféré des Français 2025 » ? Réponse !



Publicité





Hier soir, France 3 diffusait la grande soirée événementielle de la 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, présentée par Stéphane Bern depuis la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. À l’issue du vote des téléspectateurs, le verdict est tombé : c’est le Château de Chantilly, dans l’Oise, qui remporte le titre de « Monument préféré des Français 2025 ».











Publicité





Un joyau au cœur de l’Oise

Déjà reconnu pour la richesse de son histoire et de ses collections, le château de Chantilly séduit par son élégance et son cadre exceptionnel. Héritage du duc d’Aumale, il abrite le musée Condé, qui conserve la deuxième collection de peintures anciennes en France après le Louvre, ainsi qu’une bibliothèque prestigieuse. Son parc de 115 hectares, labellisé Jardin remarquable, et ses Grandes Écuries, qui accueillent le musée vivant du Cheval, en font une véritable vitrine du patrimoine français.

Une victoire face à 13 monuments emblématiques

Le château de Chantilly s’est imposé face à treize autres monuments sélectionnés pour représenter chaque région : le Viaduc de Garabit (Auvergne-Rhône-Alpes), la Citadelle de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté), le Pen Duick (Bretagne), le Château de Chenonceau (Centre-Val de Loire), la Citadelle de Calvi (Corse), le Château de Haroué (Grand Est), le Jardin botanique de Valombreuse (Guadeloupe), la Basilique cathédrale de Saint-Denis (Île-de-France), la Villa Les Rhumbs – Musée Christian Dior (Normandie), le Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine), la Place du Capitole (Occitanie), les Remparts de Guérande (Pays de la Loire) et l’Amphithéâtre d’Arles (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Le patrimoine français à l’honneur

Avec ce nouveau sacre, le Château de Chantilly succède au circuit des 24 Heures du Mans (Sarthe), lauréat en 2024. Ce titre prestigieux vient couronner l’engagement de la région et des équipes qui œuvrent chaque jour à préserver et faire vivre ce lieu d’exception.



Publicité





Un symbole fort, à l’approche des Journées européennes du patrimoine (19 au 21 septembre 2025), qui rappellent combien le patrimoine français est riche, divers et profondément ancré dans l’histoire collective.