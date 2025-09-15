« Surface » du 15 septembre 2025 : le final ce soir sur France 2



« Surface » au programme TV du lundi 15 septembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 diffuse le final de la série « Surface » avec Laura Smet et Tomer Sisley dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 15 septembre 2025

Épisode 5 : Un nouveau corps, celui d’une femme adulte, vient brouiller les pistes de l’enquête. Qui est donc cette inconnue retrouvée dans une sépulture qui n’était pas la sienne ? Ébranlé par les révélations de sa mère, Catherine Valant, Romain lutte pour garder son calme et risque même d’être écarté de l’affaire par Noémie… laquelle choisit, de son côté, d’affronter enfin ses propres démons en acceptant une plongée aux côtés d’Hugo. Mais la visite inopinée de la procureure pourrait bien mettre un terme définitif à la mission de la capitaine Chastain… à moins que l’arrivée aussi soudaine qu’improbable d’une personne qu’on n’imaginait plus revoir à Avalone ne change le cours des événements.

Épisode 6 : À Avalone, c’est la stupeur : à la place de la fillette que l’on croyait disparue à jamais se tient une jeune femme, rayonnante et bien vivante. L’affaire prend aussitôt une tournure inattendue. Elsa livre enfin le récit de sa mystérieuse disparition, des révélations qui ramènent Romain vingt-trois ans en arrière et l’ébranlent profondément. Noémie parviendra-t-elle à percer tous les secrets de ce cold case hors du commun ? Et, portée par l’aide indéfectible d’Hugo, réussira-t-elle à dépasser son propre drame intime… pour peut-être ouvrir une nouvelle page de sa vie ?



« Surface » – rappel du synopsis

Après une intervention qui a gravement mutilé son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain est mutée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie pour une convalescence forcée. Mais ce qui devait être un temps de repos prend vite une tournure inquiétante : elle se retrouve confrontée à une affaire de disparition vieille de vingt ans. Un fût contenant le squelette d’un enfant refait surface dans un lac artificiel, au fond duquel sommeille l’ancien village englouti…

Le casting

Avec Laura Smet (Noémie Chastain), Tomer Sisley (Hugo Massey), Théo Costa-Marini (Romain Valant), Florence Muller (Catherine Valant), Otis Ngoi (Didier Bousquet), Quentin Laclotte Parmentier (Mikaël Soulignac, dit Milk), Pauline Serieys (Nadège Chabot), Luc-Antoine Diquéro (Jacques Dorin), Eloïse Rey (Justine Casteran), Serpentine Teyssier (Annie Dorin), Kamel Isker (Sonar Massey), Juliette Plumecocq-Mech (Hélène Saulnier), Samuel Churin (Jean Casteran), Olivia Brunaux (Sabine Soulignac), Inès Melab (Sofia Valant)