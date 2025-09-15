« Filip », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (15 septembre 2025)



Filip au programme TV du lundi 15 septembre 2025 – C’est ce lundi soir que TF1 diffuse le téléfilm inédit « Filip » avec Mikaël Mittelstadt dans la peau de Filip Nikolic.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Filip » : présentation du téléfilm

Filip Nikolic, figure emblématique de la génération boys band des années 2000, a connu la célébrité grâce aux 2Be3. Au plus fort de sa carrière, il croise la route de Valérie, l’amour de sa vie, qui assistera impuissante à sa lente descente. Entre quête de reconnaissance et cicatrices du passé, se dessine le parcours tragique d’un homme qui a marqué toute une époque.



Interprètes

Avec : Mikaël Mittelstadt (Filip Nikolic), Sara Mortensen (Valérie), Adrien Truong (Adel), Maël Cordier (Franck), Ophélia Kolb (Barbara), Samuel Labarthe (Marc Gasnier), Marcello Mazzarella (Ettore Munari), Miglen Mirtchev (Kode père de Filip)

Extrait vidéo