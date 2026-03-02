Tom Holland et Zendaya mariés en secret ?



Le couple star formé par Tom Holland et Zendaya serait-il passé devant l’autel dans la plus grande discrétion ? Une déclaration inattendue a enflammé la presse internationale et les réseaux sociaux ce lundi, laissant entendre que les deux acteurs se seraient mariés loin des projecteurs.











Une révélation signée Law Roach

C’est lors d’une apparition publique que la confidence a été lâchée. Selon le site américain People, le styliste des stars Law Roach — collaborateur de longue date de Zendaya — a surpris un journaliste en affirmant que « le mariage a déjà eu lieu ». Relancé pour savoir s’il s’agissait d’une plaisanterie, il aurait confirmé ses propos avec un sourire entendu.

Une déclaration brève, sans détail sur la date ou le lieu de la cérémonie, mais suffisante pour déclencher une vague de réactions en ligne et relancer les spéculations.

Un couple habitué à la discrétion

Depuis leur rencontre sur le tournage de « Spider-Man: Homecoming » en 2016, les deux comédiens ont longtemps entretenu le flou autour de leur relation avant de l’officialiser en 2021. Très suivis par leurs fans, ils ont néanmoins toujours veillé à préserver leur vie privée, apparaissant rarement ensemble lors d’événements mondains.



Au fil des années, leur complicité s’est affichée sur les tapis rouges et dans plusieurs interviews. Zendaya, également connue pour son rôle dans la série « Euphoria », et Tom Holland, devenu l’un des visages majeurs de l’univers Marvel, figurent parmi les couples les plus populaires d’Hollywood.

Aucune confirmation officielle

À ce stade, ni les principaux intéressés ni leurs représentants n’ont confirmé publiquement l’information. Aucun document officiel, aucune photo ni annonce formelle n’ont été publiés. Dans l’industrie du divertissement, les mariages tenus secrets ne sont pas rares, certaines célébrités choisissant des cérémonies intimistes pour échapper à la pression médiatique. Reste à savoir si cette révélation sera suivie d’une confirmation ou si elle restera au rang des déclarations ambiguës.

En attendant, les fans du couple scrutent la moindre apparition publique et les réseaux sociaux, dans l’espoir d’un indice supplémentaire. Une chose est certaine : si mariage il y a eu, il aura été célébré à l’abri des regards — fidèle à la discrétion qui caractérise leur histoire.