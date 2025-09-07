Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue et impressionne (7 septembre)

Vincent fait un incroyable début de parcours dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a signé une 2ème victoire ce dimanche midi sur France 2 et il a impressionné avec un sans faute en finale : que des cashs et 30 points, soit le maximum !


Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue et impressionne (7 septembre)
Capture FTV


Vincent, professeur d’histoire-géographie, totalise actuellement 2.800 euros de gains en 2 victoires. Et il s’annonce déjà redoutable et certainement difficile à battre.

Vincent sera évidemment de retour demain pour tenter de conserver sa place dans le fauteuil rouge.

Tout le monde veut prendre sa place du 7 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 7 septembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


