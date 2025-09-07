Les 12 coups de midi du 7 septembre : Valentin ne brille plus, on vous dit qui est derrière l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 7 septembre 2025, 3ème victoire de Valentin – Nouvelle victoire de Valentin mais sans briller ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur deux questions du Coup de Maitre et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 7 septembre, un globe terrestre sur l’étoile mystérieuse

Valentin voit sa cagnotte arriver au total de 6.050 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, ainsi qu’un globe terrestre.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+