Ça commence aujourd’hui du 5 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 5 septembre 2025, le sommaire – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit d’une spéciale « Les jours d’après » sur le thème « Réussir à aller au-delà de la maladie ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 5 septembre 2025 à 13h55 « Les jours d’après : réussir à aller au-delà de la maladie » (inédit)

Une vie entière passée à s’aimer. Mais depuis quelques années, la maladie d’Alzheimer s’est invitée dans le quotidien d’Edmond et Thérésa. À 91 ans, Edmond n’a jamais cessé de tenir la main de son épouse et lui consacre chaque jour toute son énergie pour prendre soin d’elle.

Et à 15h05 : « Ados et artistes : leur quotidien extraordinaire ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des adolescents prodiges âgés de 12 à 14 ans, dont le talent pour le violon, le chant ou le cirque ne fait aucun doute. Manoé, Titouan, Louanne et Juliano, chacun avec son univers, partagent la même passion pour l’art et la scène. Qu’il s’agisse d’un héritage familial, d’une rencontre fortuite ou d’une vocation innée, ces jeunes artistes mènent déjà une vie hors du commun, rythmée par la passion mais aussi la pression, et viennent raconter leur quotidien exceptionnel ainsi que leurs rêves.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 5 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.