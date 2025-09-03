« Céline Dion raconte D’eux » : votre documentaire ce soir sur M6 (3 septembre)



« Céline Dion raconte D'eux », c'est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6.





« Céline Dion raconte D’eux » : en quelques lignes

Trente ans après la parution de l’album « D’eux », Céline Dion a accepté de revenir sur cette œuvre devenue légendaire. Elle y retrace l’histoire de ce disque culte et de ses chansons désormais incontournables, comme « Pour que tu m’aimes encore » ou « J’irai où tu iras ».

De sa rencontre déterminante avec Jean-Jacques Goldman au triomphe planétaire de l’album francophone le plus vendu de tous les temps, la chanteuse raconte cette aventure humaine et artistique avec la même passion qu’à ses débuts. Trois décennies plus tard, les émotions restent intactes. Entre confidences intimes et anecdotes inédites, Céline Dion nous ouvre une fenêtre privilégiée sur un moment décisif de sa carrière et singulier dans sa vie personnelle.



