N’oubliez pas les paroles du 20 septembre : la valse des maestros reprend !

N’oubliez pas les paroles du 20 septembre 2025, Raffaella devient maestro – La valse des maestros a repris ce samedi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Logan, le tombeur de Marine, a été éliminé dès la première émission ce soir. Et celle qui l’a éliminé a été éliminée à son tour sur la seconde émission !











Dans le détail ce samedi soir, Laura a battu Logan sur la première émission mais n’a pas gagné le moindre euro. Et sur la seconde émission, Laura a déjà perdu le micro d’argent, battue par Raffaella. La nouvelle maestro a remporté 1.000 euros pour sa première victoire et sera de retour lundi soir.

N’oubliez pas les paroles du 20 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.