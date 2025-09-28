Zone Interdite du 28 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 28 septembre 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ? ».





Zone Interdite du 28 septembre : « Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ? »

Avec l’inflation, le recours au crédit à la consommation a explosé. De plus en plus de Français y font appel, non plus pour financer des achats exceptionnels, mais pour régler leurs dépenses courantes ou combler leur découvert. Ces réserves d’argent, faciles à obtenir, peuvent pourtant coûter bien plus cher qu’on ne le pense. En 2024, 131 000 foyers ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, soit 10 % de plus qu’en 2023. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi au quotidien des Français décidés à se battre pour sortir de cette spirale. Car des solutions existent, même si les pièges restent nombreux.

Le surendettement touche désormais les classes moyennes, et non plus seulement les ménages les plus modestes. À Poitiers (Vienne), Sandra et Patrice, tous deux bibliothécaires en CDI et parents de deux filles de 14 et 18 ans, peinent à rembourser leurs 13 000 euros de dettes après un problème de santé. Leur banquier les a inscrits en tant que « clients fragiles », un statut censé offrir une meilleure protection, mais que toutes les banques ne respectent pas.



Un accident de la vie, c’est aussi ce qu’a vécu Nicolas, chauffeur-routier et père célibataire de deux adolescentes près de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Depuis le décès de son épouse, il lutte seul pour rembourser un crédit de 130 000 euros. Il a saisi la justice afin d’obtenir un échelonnement de sa dette et doit convaincre Tiphaine Roussel, magistrate au tribunal d’Alençon (Orne), qui voit défiler de plus en plus de cas similaires. Parmi eux, Jacques, pompier à la retraite, espère un allègement de ses 100 000 euros de dettes, avec peut-être une bonne surprise à l’audience.

Dans ce contexte, une nouvelle profession se développe : celle de coach budgétaire. À Melun (Seine-et-Marne), Justine, 28 ans, accro au shopping, a accumulé 14 crédits auprès de 7 organismes différents. Avec internet et la multiplication des paiements en plusieurs fois, il est devenu facile d’acheter tout à crédit. Résultat : une fois ses mensualités réglées, il ne lui reste que 300 euros par mois pour vivre. Comment en est-elle arrivée là alors même que la France adopte régulièrement des lois pour protéger les ménages du surendettement ?