« Brigade du fleuve 2 » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (25 octobre 2025)

« Brigade du fleuve 2 : Le prix à payer » au programme TV du 25 octobre 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Brigade du fleuve 2 : Le prix à payer », avec Thomas Jouannet et Roxane Turmel dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Brigade du fleuve 2 : Le prix à payer » : l’histoire

Installée dans la région de Tours, la BFG-37 est une brigade de gendarmerie pas tout à fait comme les autres. Sous la direction de Victor Flaubert, elle s’est forgée une identité unique : plus qu’une équipe d’enquêteurs chevronnés, c’est une véritable famille unie par la confiance et la solidarité.

Lors d’une patrouille sur la Loire, Victor et Katia, la nouvelle lieutenante, repèrent une toue cabanée dérivant au fil du fleuve. La découverte qu’ils y font glace le sang : à l’intérieur de cette embarcation typique, un critique d’art et une galériste ont été retrouvés morts, victimes d’un supplice aussi cruel qu’inattendu — ils ont été forcés à ingurgiter de la peinture.



Très vite, la brigade se mobilise autour de cette enquête troublante. Ce qui semblait d’abord être un crime passionnel se révèle bien plus complexe, plongeant les enquêteurs dans les coulisses du monde de l’art tourangeau, où se mêlent ambitions, rivalités et secrets inavouables…

Casting : interprètes et personnages

Avec Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D’Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Matéo Paitel (Théo)