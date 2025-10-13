13h15 le dimanche du 5 octobre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 5 octobre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





« 13h15 le dimanche » du 5 octobre 2025 : Robert Badinter, une conscience française

À l’occasion de l’entrée de Robert Badinter au Panthéon le 9 octobre 2025, « 13h15, le dimanche » et l’INA dévoilent des témoignages inédits de l’ancien garde des Sceaux, revenant sur son enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale.

Dans un document exceptionnel coproduit avec l’INA, l’émission propose en exclusivité de larges extraits d’un entretien jamais diffusé de Robert Badinter, enregistré en 2006. L’ancien ministre de la Justice, panthéonisé quarante-quatre ans après la promulgation de la loi abolissant la peine de mort, y évoque avec émotion son histoire personnelle et familiale.



« Il y avait, il y a encore à cet emplacement, d’énormes blocs de ciment armé. Je suis resté là longtemps. Des fleurs avaient repoussé dans les interstices entre les dalles (…) C’était le début du printemps. J’ai emmené les fleurs avec moi, et j’ai écrit à ma mère : “Je t’envoie ces fleurs parce qu’elles montrent que la vie est plus forte que la mort. »

Ces mots, prononcés lors de sa première visite à Auschwitz, traduisent toute la force de son témoignage. À travers cet entretien rare, Robert Badinter évoque la montée du nazisme, l’antisémitisme, l’Occupation et les rafles, racontant avec pudeur comment la grande Histoire a bouleversé la vie de sa famille. Un document de plusieurs heures, resté inédit jusqu’à aujourd’hui.